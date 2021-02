’Wijze beslissing van Dekker over adoptie’

Naar aanleiding van een vernietigend rapport over het systeem van de zogenoemde interlandelijke adoptie in Nederland, blijkt volgens minister Dekker dat de Nederlandse overheid tekortgeschoten is ’door jarenlang weg te kijken van misstanden’.

Dit is de eerste keer dat men kan spreken van een wijze beslissing van Dekker. Het was bekend dat al vele jaren in landen die te lijden hadden van rampen, oorlogsgeweld en kerken, ouders van hun kind beroofd werden onder het mom van fatsoen en mededogen.

Nu volwassen kinderen zitten met trauma’s en trachten hun eventueel nog levende ouders te vinden. Deze handel moet wereldwijd aangepakt worden.

Rob vd Broek, Amstelveen