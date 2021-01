’Transparantie in politiek ver weg’

Wat wordt er afgesproken tijdens fractieberaden? Worden er fractieleden, onder het mom van partijdiscipline, overgehaald om langs de lijn van de partij te stemmen en dus tegen hun eigen mening te stemmen? Het ergste is dat dit tegen de grondwet is omdat van volksvertegenwoordigers wordt geëist ‘zonder last’ te stemmen. Het is nog een lange weg te gaan om echte transparantie in de politiek te krijgen.

B. Slager, Rotterdam