’Tijd voor nieuwe regering’

Onder vier kabinetten-Rutte is Nederland kampioen geworden in het nemen van maatregelen die negatieve impact hebben op ons land en de burgers: het schieten in eigen voet.

Om er slechts een paar te noemen:

1) Onder invloed van onze stikstofmaatregelen wordt er geen huis meer gebouwd.

2) Door de ridicule wetgeving en belastingmaatregelen t.a.v. het verhuren van huizen zal de woningnood alleen maar toenemen.

3) Er is een groot tekort aan gastouders voor kinderopvang, toch maken we de eisen een stuk strenger, dus straks geen gastgezin meer te vinden.

Het is nu de hoogste tijd voor een nieuwe regering met ministers die weten waar ze over praten en die ook naar de gevolgen van hun maatregelen kijken.

E. van Gelderen, Amsterdam