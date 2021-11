’Nederland start te laat met boosterprik’

Het aantal coronabesmettingen in ons land loopt de spuigaten uit. De ziekenhuisopnames stijgen onrustbarend, de IC-opnames stijgen evenredig en ook het aantal doden tengevolge van Covid-19 neemt weer onheilspellende vormen aan.

De zorg slaat alarm. Die kunnen met het beschikbare personeel niet langer borg staan voor een adekwate opvang van patiënten.

Zoals we in het begin van de pandemie al achter de feiten aanliepen door als laatste Europese land met vaccinaties te starten, zo staan we weer achteraan bij het uitdelen van de boosterprik die voor aanvullende veiligheid moet zorgen.

In veel landen is men daar al mee begonnen, terwijl wij pas volgende maand gaan starten. Inderdaad, veel te laat dus in ons over-georganiseerde landje.

Gevolg: weer de nodige beperkingen, die bij tijdig ingrijpen bespaard hadden kunnen blijven en er is zelfs al sprake van een nieuw soort lockdown in bepaalde sectoren.

Besluiteloosheid ten top en een verlammend regeringsteam dat het ook al niet meer weet.

We zijn aan de goden overgeleverd.

Jan Muijs,

Tilburg.