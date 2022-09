Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Verwarming aan, of een lange met zalf?

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Toon mij uw crisis en ik vertel u in welk land wij leven. Ik zal u meteen het antwoord geven: de frikandellen zijn bijna op. Nu de winter van ons ongenoegen nakende is, zullen we keuzes moeten maken. De verwarming aan, of een lange met zalf?