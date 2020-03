’Verscherpte maatregelen terecht’

Wie wil het nu op zijn geweten hebben om deze mensen onnodig bloot te stellen aan het coronavirus, met alle nare gevolgen van dien? En dan nog iets. We moeten ons negen weken tot 1 juni aan de verscherpte regels houden, maar wat is nu negen weken op een mensenleven?

Het zijn uitzonderlijke tijden en die vragen om uitzonderlijke maatregelen. Wanneer we onszelf en onze medemens hiermee een dienst kunnen bewijzen dan heeft dit toch de hoogste prioriteit. Na 1 juni als alles voorbij is en onder controle dan kunnen we net zoveel feestjes vieren als we willen.

Kor Bonthuis, Appingedam