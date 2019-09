Ombudsman: Heb oog voor ouderen Caribisch Nederland!

Gelukkig heeft mevrouw Smith een plekje bij de dagopvang, waar ze een warme maaltijd krijgt. Maar in het weekend is de dagopvang gesloten. Regelmatig heeft mevrouw Smith dan niets te eten. Ze hoopt maar dat het snel maandag wordt.

Meneer Martina* (74) woont op Bonaire, in een ’studio’ zonder water, elektriciteit of wc. Een betere woning kan hij van zijn ouderdomsuitkering niet betalen. De gezondheid van meneer Martina is niet goed. Omdat hij zijn huisje zelf niet meer schoon kan houden, krijgt hij huishoudelijke hulp. Maar de studio is zo vervuild dat de thuiszorg zijn werk niet goed kan doen. En meer hulp kan de thuiszorg niet bieden, omdat er zo veel andere mensen zijn die ook ondersteuning nodig hebben. Zoals mevrouw Smith en meneer Martina zijn er veel ouderen in Caribisch Nederland. Ze leven in bittere armoede. De kosten van veel vaste lasten zijn in Caribisch Nederland twee keer zo hoog als hier, terwijl de ouderdomsuitkeringen ongeveer gelijk zijn. Er blijft dus minder over voor boodschappen en andere uitgaven. En als ouderen recht hebben op bijvoorbeeld bijzondere bijstand, weten ze dat vaak niet. Daardoor belanden ze nog sneller onder de armoedegrens.

Voorzieningen zijn er ook nauwelijks. Er is amper openbaar vervoer, waardoor ouderen vereenzamen. Ook kunnen ze daardoor niet op koopjesjacht. Zo vallen boodschappen nog duurder uit. Voor hun maaltijden zijn ouderen vaak afhankelijk van de dagopvang, net als mevrouw Smith. Maar er is een tekort aan opvangplekken. Thuiszorg is maar heel beperkt beschikbaar, en er zijn ook geen specifieke revalidatiecentra. Veel ouderen in Caribisch Nederland leiden door deze problemen een mensonwaardig bestaan. In ons rapport Oog voor ouderen in Caribisch Nederland, het eerste in een serie van drie onderzoeken naar armoede in Caribisch Nederland, deed ik deze week daarom een oproep aan de overheden op de eilanden én in Den Haag: ga samen aan de slag, op alle fronten tegelijk. Heb oog voor ouderen in Caribisch Nederland! Meer geld alleen is niet de oplossing. Ouderen zijn vooral geholpen met een verbetering van de voorzieningen. Nu is het aan de overheid om door te pakken!

*Gefingeerde naam