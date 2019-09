’Machtsstrijd velt ziekenhuis’

Het is aan de rechter om te oordelen of mevrouw Erbudak fraude heeft gepleegd, maar als verpleegkundige wil ik de nadruk leggen op het geweldige werk wat zij heeft gedaan in het Slotervaartziekenhuis. Ze heeft van een failliete boedel een goed lopend ziekenhuis gemaakt met kwalitatief goede zorg. Door een machtsstrijd is het ziekenhuis binnen de kortste keren weer vervallen in wat het was, met uiteindelijk sluiting tot gevolg.

M. Gabriëlse