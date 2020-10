Corona domineert al ruim half jaar

Al meer dan een half jaar domineert de coronapandemie het nieuws. En niet alleen in De Telegraaf en andere Nederlandse media, wereldwijd gaat er sinds begin maart geen dag voorbij dat de uitbraak van het virus en de enorme gevolgen die dat heeft op mensen, gezinnen, families, wijken, steden, bedrijven en complete samenlevingen, niet prominent in het nieuws is. Je kunt geen krant openslaan en geen website aanklikken zonder corona-nieuws en elke talkshow op televisie besteedt dagelijks aandacht aan het virus. Terecht uiteraard.