Premium Gezondheid

Huisartsen smeken om status Oekraïners: ’Administratie enorme paarse krokodil’

Huisartsen in ons land vragen al zeven weken aandacht voor het goed kunnen regelen van de huisartsenzorg voor de Oekraïense vluchtelingen in ons land. „Niet morgen, maar gisteren had de overheid al moeten beslissen over de status van deze mensen. Er moet een simpel declaratiesysteem komen voor deze ...