De lol in het werk zou je ervan vergaan

Door Saskia Belleman

Ik ben een kankerhoer, een NSB-kut, een dwaallicht, gehersenspoeld en ook nog eens gevaarlijk. Het is maar even dat u het weet als u in het vervolg verhalen van mijn hand leest in De Telegraaf.