Uitslag Stelling: Twijfels over de griepprik

Bij de eerste groep zitten deelnemers die om diverse redenen het vaccin afwijzen: bijvoorbeeld omdat ze ’de overheid’ niet vertrouwen of denken dat er gif, chips of zware metalen zitten in de vaccins. Anderen geloven niet zo in de werking van de griepprik.

Elk jaar krijgen zes miljoen Nederlanders een uitnodiging om zich te laten inenten tegen griep. Het vaccin voorkomt niet altijd dat iemand griep krijgt, maar kan klachten wel verlichten en verschil maken tussen leven en dood. Iets meer dan de helft van de respondenten vindt griep een ziekte die gevaarlijk kan zijn. Een reactie: „Met griep kun je in het ziekenhuis belanden. Dat moet je nu al helemaal niet willen.”

De meeste stemmers noemen het vaccin tegen griep ’veilig’. Een respondent: „Waarom weer iedere keer een discussie over het griepvaccin. Laat het nou aan de experts over om dat te beoordelen. Als het niet veilig zou zijn, dan zouden we het niet hebben.” Iemand anders vindt dat het griepvaccin schijnveiligheid biedt. „Het is altijd maar gokken welke mutatie van het griepvirus nu weer rondwaart. En elke keer gokken ze weer mis.”

De stellingdeelnemers zijn ook niet eensgezind over de vraag of noodzaak om je te laten vaccineren groter dan ooit is geworden vanwege het coronavirus. Wel denkt een flinke meerderheid dat meer mensen dan ooit zich zullen gaan laten vaccineren.

Dit klopt niet met het beeld onder enquêtedeelnemers. De meeste stemmers zeggen de prik niet te gaan halen, ondanks dat ze ervoor zijn uitgenodigd. „Het halen van die prik is een gevaarlijke exercitie. Mijn huisarts trekt er 45 minuten voor uit en je moet in de rij. Daar ga ik niet bij staan. Ben ik straks beschermd tegen griep, maar krijg ik wel corona.”

Nederland heeft voor de zes miljoen kandidaten 2,8 miljoen doses ingekocht. Een meerderheid vreest een tekort aan vaccinaties. Mocht het zover komen, dan wil een respondent wel voorrang voor ’vaste klanten’. „Het zou wel zo eerlijk zijn als iedereen voorrang krijgt die in vorige jaren gehoor gaf aan de oproep.” Iemand anders gaat nu juist wel voor het eerst. „Ik heb nog nooit een griepprik gehaald, omdat ik nooit ziek ben. Maar dit jaar neem ik liever het zekere voor het onzekere.”

De meesten denken dat het risico op het oplopen van griep minder wordt door de coronaregels als afstand houden en het dragen van mondkapjes. Maar bijna niemand denkt dat het griepvaccin helpt tegen corona. „Door de maatregelen ben ik nog niet verkouden geweest”, meldt iemand. „Van mij mag dat niet zoenen en knuffelen nog wel even doorgaan.”

Of het massaal inenten van Nederlanders tegen griep gaat helpen om de zorg te ontlasten, wordt door de helft van de respondenten betwijfeld. De andere helft denkt wel dat de zorg het minder druk krijgt dankzij de griepprikken. „Hoe minder complicaties, hoe minder druk op de zorg.” Iemand anders: „Hoe minder mensen griepverschijnselen hebben en denken dat het corona zou kunnen zijn, hoe minder mensen er getest hoeven te worden.”