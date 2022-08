’Begrip voor wantrouwen’

Bekijk ook: Boerenclubs proberen weer op één lijn te komen

In Zeeland hebben wij de ervaring dat toezeggingen en overleg met het kabinet geen enkele waarde hebben. Ons was een marinierskazerne toegezegd. Achter de rug van de provincie werd dat teruggedraaid. Ondanks een motie in de Tweede Kamer om de tol voor de Westerscheldetunnel af te schaffen moet er nog steeds tol betaald worden. Een deel van Zeeland is hierdoor geïsoleerd van Nederland. De Hedwigepolder wordt onder water gezet met vervuild water dankzij minister Van der Wal die zogenaamd de natuur zo hoog in het vaandel heeft staan. Ik begrijp de boeren heel goed dat zij het niet meer vertrouwen. Dankzij de boerenacties is men nu blijkbaar wakker geschrokken in Den Haag.

L. de Jongh, Middelburg