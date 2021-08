Waar blijven aanhoudingen Mallorca?

Wederom aanhoudingen inzake geweld in Zeeland, maar we horen niets meer over de kopschoppers van Mallorca. Waar blijven de arrestaties van de ’moordenaars’?

Een groep van tenminste dertien man en, let wel, twee aanhoudingen. Misschien moet het team van Zeeland even wisselen met het team van het Gooi. Schandelijke vertoning.

Els Strikkers