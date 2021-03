’Tijd dat Belastingdienst zaken op orde krijgt’

Wij werken binnen een maatschappelijke organisatie op afspraak. Al vier dagen moeten wij onze afspraken afzeggen en naar voren verschuiven, waardoor de fatale datum van 1 april in zicht komt. Dit is namelijk de datum waarvan de Belastingdienst zegt een eventueel terug te ontvangen bedrag vóór 1 juli 2021 uit te betalen. Lever je pas in april in dan ben je aan de goden overgeleverd wanneer je geld terug ontvangt.

Ontzettend vervelend voor onze cliënten, maar zeker heel frustrerend voor ons als vrijwilligers die in maart en april een groot deel van hun tijd vrijmaken voor dit nog steeds belangrijk werk. Het wordt hoog tijd dat de Belastingdienst de zaakjes op orde krijgt, want zo gaat de lol voor ons als vrijwilligers er snel af.

Piet van den Nieuwenhuizen