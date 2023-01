Premium Het beste van De Telegraaf

Feiten geen rol bij Extinction Rebellion

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Als je de website van Extinction Rebellion (XR) leest, dan word je geconfronteerd met onversneden klimaatangst. XR beweert: we verkeren in een klimaatcrisis, klimaatrampen volgen zich op, de aarde staat bijna in brand. De feiten zijn daarmee in tegenspraak, maar wat maakt dat uit? Er is een enorme behoefte aan de gedachte dat mensen de aarde kunnen redden. Ooit moesten er kinderen geofferd worden om de weergoden te bewegen tot regen of zon, maar in onze tijd offeren we niet meer en nemen we plaats op het asfalt van de A12.