Brief 1 ’Infectiegevaar bij mondkapjes’

Ik zag op de tv o.a. dat president Trump na het gebruik van zijn mondkapje het achteloos in zijn jaszak van zijn colbert deed. Het gevolg van deze actie is dat er infectiegevaar optreedt. Scholieren doen hun mondkapje op en af en leggen het vaak ook achteloos op tafel neer met infectiegevaar weer voor anderen, enz. Mondkapjes dienen in ieder geval zo min mogelijk aangeraakt te worden in vrband met besmettingsgevaar.

Joop Schwarz, Amstelveen

