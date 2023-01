’Escalatie conflict ligt op de loer’

Video

Derksen ergert zich kapot aan Sylvana Simons: ‘Lult uit haar nek!’

Bij1-fractievoorzitter Sylvana Simons zat vrijdagavond bij Op1 om te praten over het stroomstootwapen. Dat kan volgens haar best verdwijnen bij agenten. Johan Derksen wist niet wat hij hoorde en komt er aan tafel bij Vandaag Inside nog even op terug.