’Prijs aan de pomp meteen aanpassen’

De olieprijzen stijgen en de brandstof aan de pomp wordt duurder; de olieprijzen dalen daalt en de brandstof aan de pomp wordt goedkoper.

Echter wanneer de olieprijzen dalen duurt het even voordat de brandstof aan de pomp goedkoper wordt. Men ’verschuilt’ zich dan achter het excuus dat de duurder ingekochte brandstof ’nog niet op is’. De prijsdaling wordt eerst dan toegepast wanneer de goedkoper ingekochte brandstof voor de consument aan de pomp beschikbaar is. Maar wie controleert dit? Welke consument weet nu wanneer de duurder ingekochte brandstof of de goedkoper ingekochte getankt wordt? Dit geldt voor alle prijsschommelingen op het gebied van brandstof, grondstoffen, energie etc.

De exceptionele prijsstijgingen worden door deze concerns verdedigd door het aangevoerde excuus. De consument is hierbij echter altijd het kind van de rekening. Ik pleit er dan ook voor dat er een wet komt die deze concerns verplicht de prijzen vanaf dag één direct aan te passen; dus zowel bij stijgingen als dalingen, hetgeen elkaar opheft.

De concerns worden hierdoor echt niet armer en het is eerlijker voor de consument.

Ted Alkemade, Arnhem