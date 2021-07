Helaas ging het restaurant pas om 17.00 uur open. Er stonden bankjes buiten waar we even gingen zitten rusten. Komt er een dame naar buiten met de vraag of we misschien wat wilden drinken. Natuurlijk wilden we dat heel graag. Wat een top service La Mère Anne, dankuwel.

Arian en Emmy Brouwer,

Midden Beemster

