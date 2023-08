’Iedere ict-gebruiker kwetsbaar’

Het begrip ’kwetsbare ouderen’ heeft in de moderne (digitale) wereld een extra dimensie gekregen. Banken zijn haast alleen via internet bereikbaar en zelfs dan krijg je vaak een onbenullige chatbot aan de ’lijn’.

Voor het digitale gebruik van een creditcard is ook een mobieltje nodig. Oplichters weten mensen telefonisch te intimideren met spookverhalen over hun ’gehackte’ rekening of vervallen pasje. Ook bij DigiD-gebruik moet tenminste een sms kunnen worden ontvangen en toegepast. Verzekeraars sturen geen polis meer of groene kaart, maar dwingen mensen een account aan te maken. Mobiele telefoons worden steeds veelzijdiger en ingewikkelder, maar ook duurder, en het 2G netwerk wordt door sommige providers niet meer gebruikt. Gelukkig is er voor het laatste een sympathieke oplossing: een ’simpele’ telefoon van € 16 of € 30 (grote toetsen); en een sim-kaart (prepaid) voor € 5 met nummerbehoud. Daartoe moet je natuurlijk wel een computer hebben voor de benodigde verbinding met de website. Doch hoe kwetsbaar de rest van de ict-gebruikers is - met al hun apps voor (Chinese?) apparatuur en informatiekanalen – weten weinigen...

L.J.J. Dorrestijn