Brief 2 ’Nieuw leiderschap niet concreet’

Na 10 jaar Rutte is de staatskas wel gevuld dankzij het uitknijpen van de bevolking, maar de sfeer en het bestuur is naar de knoppen. De onmacht en onkunde zijn onvoorstelbaar. Van Kaag horen we wel geluiden over nieuw bestuur enz., maar hoe ze dat dan concreet zou willen doen, is in duister gehuld. Wel weten we dat met Kaag de deuren voor vluchtelingen nog verder open gaan, terwijl wij, de Nederlandse bevolking, de enorme nadelen die er al zijn weer mogen opvangen. Het is zo langzamerhand inhumaan geworden.

W.M. Rattink, Mildam

