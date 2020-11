De anti-Zwarte Piet-activisten missen de kinderlogica

Het grote kinderfeest staat voor de deur. Het is niet gemakkelijk om aan andere volkeren uit te leggen dat op 5 december, dus twintig dagen voor kerst, in Nederlandstalige landen een soort kerstachtig feest wordt gevierd. Dan vraag je je af of Nederlanders ook op andere gebieden twintig dagen eerder overgaan tot rituele handelingen. Want dan zou ook Pasen of Pinksteren twintig dagen eerder worden gevierd.