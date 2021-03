’Stop helemaal met AstraZeneca’

Premium Financieel

Positief oordeel over Nederlands coronavaccin: ’Eén prik groot voordeel’

De Europese geneesmiddelenwaakhond EMA heeft het door Janssen in Leiden ontwikkelde coronavaccin goedgekeurd. Daarmee is het middel, dat een cruciale rol speelt in de versnelling van de Nederlandse vaccinatiecampagne, het vierde dat in Europa op de markt mag komen. En het eerste dat slechts eenmaal ...