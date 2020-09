Uitslag stelling: ’Teugels terecht nu strakker’

Een van de voorstanders laat weten: „Niets doen is geen optie.” En een ander stelt: „Het is afschuwelijk, maar tegelijk besef ik dat het niet anders kan. Het virus slaat weer om zich heen. Als er geen maatregelen zijn, ligt straks heel het land plat. Dus ook de beroepen die nodig zijn om Nederland te laten draaien. Van arts tot vakkenvullers. Dat mag niet gebeuren.”

„Pittig maar noodzakelijk”, noemt weer een andere deelnemer het nieuwe maatregelenpakket. „Door het nu landelijk te sturen, is het wel duidelijker voor iedereen en voorkom je dat mensen massaal naar plekken gaan waar bepaalde zaken nog wel mogen.” Daar zijn velen het mee eens. Bijna driekwart van de deelnemers vindt het goed dat de meeste nieuwe maatregelen voor het hele land gelden en niet meer alleen voor bepaalde regio’s. „We moeten met z’n allen van dit virus af zien te komen en daar moet iedereen aan meewerken.”

Wat betreft veel deelnemers hadden de nieuwe maatregelen nog wel strenger mogen zijn. „Het is te vrijblijvend, veel is een dringend advies - geen wet”, reageert iemand. „Er is te veel ruimte voor mensen om er een eigen invulling aan te geven”, denkt een ander. „Er zouden maatregelen moeten komen voor de groepen waarvan bekend is dat deze de opleving hebben gestimuleerd en juist daar zou extra gehandhaafd moeten worden.”

Volgens velen (69%) komen de maatregelen te laat. „Het is jammer dat onze regering weer achter de feiten aanloopt”, schrijft een criticus. „Eerst mag weer bijna alles en dan gaan we terug naar af. Bijna alle landen om ons heen hebben de regelingen volgehouden maar bij ons moest alles versoepeld worden en nu kunnen we weer opnieuw beginnen. Het is mosterd na de maaltijd.”

Een meerderheid (71%) denkt ook niet dat drie weken lang genoeg is om de verspreiding van het virus terug te dringen. En slechts 24% van de respondenten gelooft dat een tweede lockdown op deze manier voorkomen kan worden.

Desondanks is een grote groep (79%) voornemens zich aan de nieuwe maatregelen te houden. „Natuurlijk vind ik de maatregelen niet leuk en is ook mijn leven nu heel anders dan ik dat van plan was. Maar ik ben zeker bereid om me aan de regels te houden”, reageert iemand. „Zo moeilijk is dat nu ook weer niet: afstand houden, drukte uit de weg gaan, goede hygiëne en rekening houden met anderen. Laten we het niet dramatischer maken dan het is.”

Er is echter ook een aanzienlijke groep (21%) die geen heil zien in het nieuwe beleid. „Dit werkt burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand en niet alleen van de jongeren”, stelt iemand. „Is het niet beter maatregelen te treffen gericht op de kwetsbare groepen?”, vraagt een ander zich af. „Ik vrees dat de polarisatie in ons land verder toeneemt en zelfs tot ‘verklikgedrag’ gaat leiden. Ik vraag me oprecht af waar dit gaat eindigen.”

Het merendeel is sowieso sceptisch over de gevolgen van het coronabeleid. Zo stelt één van hen: „Deze aanpak wordt de genadeklap voor de economie.”