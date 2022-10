Je school Achterhuis Lyceum noemen: Dikker kan opgestoken middelvinger niet zijn

Premium TV

Expeditie Robinson: sterke deelnemer uitgeschakeld door zwerfafval

De samensmelting in Expeditie Robinson is nabij. De teamleden voelen het aan alles, maar wanneer het precies plaatsvindt dat weet niemand. De magen knorren ongenadig. Iedereen is klaar voor een heerlijk diner, maar niet iedereen mag mee. Één iemand moet afvallen en mag niet mee aan tafel bij het sam...