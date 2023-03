’Uitkeren van dwangsom ongehoord’

Bekijk ook: Staatssecretaris houdt rekening met tientallen miljoenen aan dwangsommen

Van 2017 t/m 2022 zou al 43 miljoen euro uitgekeerd zijn omdat de IND niet tijdig een beslissing nam. Wachten op een beslissing van de overheid over een asielaanvraag is ongetwijfeld vervelend, maar het ontbreekt de asielzoekers in die tijd aan niets. Er zijn echter grote groepen burgers in Nederland die door nalatigheid, grove fouten en traag handelen van diezelfde overheid in grote problemen zijn gekomen. Denk aan de Groningers, de Limburgers en vooral de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. De afhandeling van hun belangen duurt jaren en ze worden iedere keer met een grote kluit in het riet gestuurd. Ik heb slechts één vraag: Waar blijven de dwangsommen voor deze burgers?

L. Verburg, Geertruidenberg