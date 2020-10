Nu weer in in ‘s-Gravenzande waar een illegaal feestje werd gehouden in een bedrijfsruimte. Wat mij dan verbaasd is dat de politie de boel schoonveegt en dat alleen de eigenaar een boete krijgt en de rest vrolijk fluitend de deur uit kan lopen. Het zal mij niet verbazen dat ze het volgend weekend weer ergens anders verder feesten want het ergste wat je kan gebeuren is dat je door de politie naar huis word gestuurd zonder verdere sancties.

Dit soort van beleid maakt toch totaal geen indruk maar moedigt juist aan om een kat en muis spelletje te spelen met de politie. Waarom niet alle overtreders op de bon, dan hebben ze in ieder geval iets om over na te denken.

A van Amerongen

Hilversum