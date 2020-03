Brief 3 ’Steunbetuiging aan Moszkowicz’

Het eerste wat in mij op kwam is dat je in Nederland klaarblijkelijk beter een geweldsdelict op je geweten kunt hebben, dan enkele fouten met contante geldbetalingen van cliënten maken. Zo kom je na strafvervolging na een paar jaar al vervroegd vrij, terwijl Moszkowicz eigenlijk z’n leven lang wordt gestraft. Daar hebben de voormalige collega's bij het Hof van Discipline niet goed over nagedacht kennelijk.

Anja Kropff-Buitenwerf, Zutphen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: