’Beperk bezoek in winkels’

Bij de eerste maatregelen werd er naar mijn idee handig gebruikt gemaakt van beperkt bezoek in de winkels. Een modezaak: een rijtje hangertjes bij de ingang, meenemen de winkel in. Was er geen hangertje vrij in het rekje, even wachten dat er een hangertje vrijkwam. Met armbandjes idem dito. Het werkte perfect. Per vierkante meter winkelruimte slechts beperkte toegang. Waarom dan alles rücksichtslos dicht? Nou ja alles? Drankzaken, kaasboeren etc. zijn wel volledig open! Essentiële winkels? Het lijkt me de overweging waard dit prima systeem direct weer leven in te blazen.

Bert de Jong, Leersum