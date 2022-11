Wolf de gebeten hond: ’Durft u met kinderen te wandelen op de Veluwe?’

De wolf is een mooi beest, hoor, daar niet van, maar „Nederland is veel te klein”, zegt Pawi. „Dus vangen en terugzetten in Duitsland, want daar komen ze vandaan. We moeten niet wachten totdat er een mens of hond aangevallen wordt, want dan vindt iedereen het ineens nodig om deze beesten af te schieten. Voorkomen is beter dan genezen.”

Het argument dat de wolf kan helpen de wildstand te normaliseren, wil er bij veel de reageerders niet in. Peer2083 doet toch een poging: „Wolven zijn noodzakelijk geworden in Nederland, om de enorme populaties wilde zwijnen (100.000 inmiddels) en bevers (30.000 inmiddels) in te dammen, want deze beesten slopen de natuurgebieden in Brabant, Limburg, de Veluwe en de Oostvaardersplassen als er te veel van zijn. Er zijn minimaal 1000 wolven noodzakelijk om te komen tot een natuurlijk evenwicht, waarbij de aanwas van zwijnen en bevers wordt afgeroomd door jachtsuccessen van wolven. Spijtig voor de jagers met hun geweren, want met genoeg wolven komen zij zonder werk te zitten. Maar de natuur lost het nu eenmaal veel beter op dan de mens.”

Dat denkt ook Arjo_polder: „Natuurlijk horen wolven in onze natuur thuis, ze zijn hier langer dan de mensen. Het probleem ligt bij de overbevolking, hier moet iets tegen gebeuren. Laat de wolven toe in de Oostvaardersplassen en andere natuurgebieden waar te veel wild rondloopt, dan krijg je een natuurlijke uitdunning en hoeven er geen dieren afgeschoten te worden.” Totale onzin, zegt Marko_krukkert: „Nee, hoor. De wolf kiest voor een makkelijke omheinde prooi, een schaap of een kalf. Het is een fabeltje te denken dat ze de herten of zwijnenpopulatie in balans gaan brengen.”

Dat de wolf liever kiest voor de makkelijke prooi, weten veel schapenhouders. Het is precies dat gedrag waardoor veel lezers pleiten voor het verjagen van de wolf. WY van den Berg schrijft: „Waarschijnlijk hebben wolven hier ook rondgelopen in het verre verleden, maar doordat Nederland veranderde van infrastructuur en door de toename van de bevolking past de wolf niet meer in ons dichtbevolkte land. Op de Veluwe ontstaat grote onrust over het behoud van dieren die afgebakend rondlopen in het park.” Hyacint05strikbloes ziet er zelfs een complot in: „De enige reden waarom linkse activisten de wolf graag terugzien, is omdat ze het vee van boeren aanvreten. Nog een manier om de boeren uit NL te jagen.”

Spraakwaterval is bang dat het niet bij dode schapen zal blijven. „Durft u nog met jonge kinderen te wandelen op de Veluwe ? Goede ouders doen dat niet meer. De veiligheid van hun kinderen heeft immers de hoogste prioriteit. Wolven horen in groepen te huilen in de uitgestrekte bossen van Siberië.”

Dat vindt 1234ruud ook: „Hoe verdrietig ik het ook vind voor de wolf, is er in Nederland geen plaats meer voor ze. Niet dat er te veel wolven zijn, er zijn gewoon te veel mensen.” Dus? „De wolf hoort hier niet en het beleid is een miskleun”, besluit Pvedegraaf.