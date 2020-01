’Laten we voor onszelf gaan zorgen’

Met als drogreden: Jullie staan dichter bij de burgers. Maar een budget werd daar niet aan verbonden. En gemeenteambtenaren moesten plotseling zaken oplossen en in gang zetten die voor Rijksambtenaren te veel waren geworden. En dat kunnen ze niet. En ze hebben geen geld er voor. En als ze e.e.a. uit handen geven worden ze opgelicht door allerlei wazige doe -het -zelvers.

Maar volgens het kabinet gaat alles helemaal goed en is Nederland nog nooit zo gezond geweest. Het beste jongetje van de klas in heel Europa, met als gevolg dat Nederland volgend jaar weer meer mag ophoesten om de Brusselse bureaucratie op de been te houden.

Ik wil zeker geen Nexit, maar laten we alstublieft weer voor ons zelf gaan zorgen. Zeg tegen Europa dat we volgend jaar niets betalen. En als ze dan dreigen met een boete, dan zeg je simpelweg: En die betalen wij ook niet! Je mag het schijnbaar in de huidige wereld niet zeggen, maar laat de Nederlandse staat weer eens gaan zorgen voor de Nederlandse burgers. Het is allemaal niet zo ingewikkeld.

R. Schulte, Helvoirt