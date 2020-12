’Selectief verzet tegen racisme’

Nog elk weekend knielen de voetballers op vele velden, in veel landen en worden geëmotioneerde steunbetuigingen geuit en getoond. Natuurlijk is elke dode in de VS een teveel, natuurlijk moet racisme de wereld uit. Maar het blijkt een selectieve affaire te worden, want de vele honderden doden in Qatar worden willens en wetens vergeten en tellen blijkbaar niet mee. Waar zijn die knielende voetbalhelden nu? Ze gaan fijn naar het WK in Qatar en wellicht knielen ze daar ook. Maar wat een hypocrisie. Als ze werkelijk medeleven willen tonen, dan zouden ze de middelvinger naar Qatar moeten opsteken en weigeren daar te spelen.

D. Tuinenburg, Lier