Wie van de Democraten kan Trump verslaan?

Dinsdag was het de geboortedag van Abraham Lincoln. Lincoln is de verpersoonlijking van de Amerikaanse droom. Hij groeide op als arme jongen en werd uiteindelijk president. Het was ook de dag dat er voorverkiezingen waren van de Democratische Partij in de Amerikaanse staat New Hampshire. Iets voor middernacht waren de meeste stemmen geteld en werd duidelijk dat, net als eerder in Iowa, Bernie Sanders en Pete Buttigieg goede zaken hadden gedaan tijdens de tweede voorverkiezing van dit jaar.