Jubelstemming linkse fusie merkwaardig

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Deze verkiezingen hebben de kloof tussen de Haagse politiek en de bevolking verder vergroot. De afstand tussen de gevestigde partijen en de outsiders was al groot, en zowel de gevestigde partijen als een groot deel van de pers deden er alles aan om dat erger te maken. Als een gevestigde partij wil bezuinigen op jeugdzorg of de sociale werkplaatsen is de reactie: ’Je kunt het er wel of niet mee eens zijn, maar het is een standpunt.’ Als iemand een grens wil stellen aan de aantallen asielzoekers is de reactie: ’Fascist.’ Maar die laatste opvatting wordt gedeeld door een meerderheid van de Nederlanders, de eerste twee niet. In veel media geldt: ’Geen slapende lezers wakker maken.’