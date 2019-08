Uitslag Stelling: ’Ouder worden accepteren’

Dit weekend werd bekend dat Engelse artsen in staat zouden zijn de overgang bij vrouwen met een simpele ingreep 20 jaar uit te stellen. Door eerder ingevroren eierstokweefsel terug te plaatsen wanneer een vrouw in de overgang raakt, wordt de biologische klok voor de gek gehouden en denkt dat de vrouw veel jonger is dan ze in feite is.

Bijna een op de vijf respondenten vindt deze techniek toe te juichen. „Met name voor vrouwen die vroegtijdig in de overgang komen. Niet voor 45+”,, verklaart een voorstander. Anderen zijn voor omdat de ingreep overgangsklachten tegengaat. Die kunnen je leven behoorlijk negatief beïnvloeden en zijn bij sommige vrouwen heel ernstig, menen deze respondenten. Zoals een depressie of opvliegers. „Als je dat 20 jaar kunt uitstellen waarom niet? Betere kwaliteit van leven toch?”

Zestig procent is weliswaar van mening dat overgangsklachten worden onderschat, maar toch vinden de meesten de Britse operatie te ver gaan. „Je fopt de natuur. Als de menopauze 20 jaar later komt, komt die misschien dubbel zo hard aan. We weten de gevolgen niet op de lange termijn.”

Of het uitstellen van de menopauze ook betekent dat vrouwen tot op hoge leeftijd kinderen kunnen krijgen, is nog niet duidelijk. Op een enkeling na zou niemand dat verantwoord vinden. „Kinderen krijgen na je 60e? Wat kun je je kind bieden als de ouderdom toeslaat of dementie?”

De meeste respondenten zijn van mening dat in de huidige maatschappij te veel de nadruk wordt gelegd op jong zijn en vinden dat jammer. „Er zijn landen waar men respect heeft voor ouderen en dat moet hier ook weer komen”, luidt een reactie.

Anderen vinden dat de nadruk zou moeten liggen op gezond blijven, niet op jong blijven. „Als je goed in je vel zit maakt het niet uit hoe oud je bent. Ik ben 70 en voel mij beter dan toen ik 45 was”, bekent iemand.

Toch zegt een op de drie het belangrijk te vinden om zelf zo lang mogelijk ’jong’ te blijven. De meesten doen dat door gezond te leven, genoeg te bewegen en open te blijven staan voor de wereld om hen heen.

Slechts 8 procent is voorstander van botox, fillers, facelifts of andere plastische ingrepen om het uiterlijk verval tegen te gaan. Iemand vertelt twee keer een ooglift te hebben gehad vanwege hangende oogleden. „Geweldig! Ook had ik fillers met hyaluronzuur en botox. Maakt me toch een beetje jonger en blijer.”

Maar een tegenstander brengt daar tegenin: „Na al dat gepruts blijkt je ’ik’ niet veranderd en ga je op je 90e toch dood! Elke leeftijd heeft zijn schoonheid.”

Sommigen zouden zelf nooit een spuit in hun gezicht laten zetten, maar hebben er geen problemen mee als anderen dat wel doen. „Als het je leven draaglijker maakt of meer plezier geeft, waarom niet? Zolang ze de kosten maar zelf betalen.” Anderen zien niets in uiterlijke ingrepen maar zouden wel onder het mes willen als ze daardoor minder medische problemen hebben bij het ouder worden. Want, zo verklaart een respondent: „Oud worden is prima, maar bij voorkeur wel met zo min mogelijk gebreken.”