’Marktwerking in zorg funest’

Premie inhouden op salaris of uitkering, geen eigen risico en de woekerwinsten van farmaceuten, zorgverzekeraars en de overdreven luxe in ziekenhuizen zijn van de baan. Ook de administratieve rompslomp die (huis)artsen en zorgmedewerkers de das om doen is dan verleden tijd. Maar terugdraaien is ’fout, erkennen dat marktwerking in de zorg funest is geworden voor medewerkers en onbetaalbaar voor verzekerden, i.p.v. de gouden bergen die ons zijn beloofd. En daar is de overheid in Nederland erg slecht in.

Sophie van Dijk