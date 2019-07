’Ryanair respectloos naar passagiers’

Daardoor was het voor vele passagiers vooraf reeds duidelijk dat er niet meer geland kon worden in Weeze. Deze luchthaven is ’s nachts gesloten. Natuurlijk ook bekend bij bemanning van Ryanair.

Maar ondanks uitdrukkelijk verzoek van meerdere passagiers weigerden piloot en stewardessen voor opstijgen te vermelden waarheen gevlogen werd. Daardoor, en ook door het niet up-to-date houden van de websites van vliegveld Weeze en van Ryanair, konden de afhalers niet tijdig geïnformeerd worden en maakten velen een zinloze rit naar het gesloten donkere Weeze.

Pas 15 minuten voor landing riep de piloot om dat uitgeweken werd naar de luchthaven van Keulen-Bonn en dat de passagiers daarna met bussen naar Dusseldorf-Weeze (rit van 2 uur) vervoerd zouden worden.

Deze manier van communiceren getuigt van weinig respect jegens de klanten van Ryanair. Met een beetje goede wil zou het thuisfront voor (verlate) vertrek uit Thessaloniki op de hoogte kunnen zijn. Hopelijk eens en nooit meer.

Pim Strik, Veldhoven