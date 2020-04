’Transparantie nodig over pensioenen’

Werknemers en gepensioneerden hebben in de afgelopen 10 jaar al 20% van hun koopkracht van het pensioen ingeleverd. In de Telegraaf van 14 april staat dat er geen enkel bewijs is gevonden van een noodtoestand bij pensioenfondsen. In 2019 ontving ABP 10 miljard en betaalde 11 miljard uit. Ze hadden wel een rendement van 67 miljard!! Dus zou men 400 jaar vooruit kunnen. Dus was de vraag, waarom kan er niet geïndexeerd worden want dat kostte maar 220 miljoen terwijl het ABP per jaar 30 miljard erbij spaart?Ook liggen die cijfers niet alleen bij het ABP, ook PMT heeft het hierover.

Nu beginnen volgens De Telegraaf de pensioenfondsen weer te piepen terwijl er al die jaren waarin gekort werd geen waarheid gesproken wordt. Ze verscholen zich achter de zgn rekenrente die niet correct is. Wie spreekt nu de waarheid?

Nu ineens staat het ABP er het slechts voor! Rara hoe kan dit nu? Toen de economie zo goed ging de laatste jaren werd er niet geïndexeerd en spraken ze steeds over het korten van de pensioenen terwijl dit niet gerechtvaardigd was. Hoe moeten wij dit nu allemaal maar geloven. Ik vind dat er transparantie moet komen voor iedereen. Het is ons geld en wee je gebeente als er weer een hap uit de pensioenpot genomen wordt door de politiek.

Al sta ik alleen op het Malieveld, ik ga erheen! Het is en blijft een schande!

Olga Aulike, Hillegom