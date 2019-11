Vliegtuigkaping

Ik noem het zelf; het syndroom van 9/11. Vroeger, en dan hebben we het dus over de vorige eeuw, had ik nergens last van. Toen stapte ik vrolijk in een vliegtuig en verheugde ik me op wat komen ging. Sinds 11 september 2001 is dat anders. Nu ik het opschrijf realiseer ik me dat ik dus al 18 jaar ’scherp’ in een vliegtuig stap. Ik kijk naar mijn medepassagiers in de cabine, zou een van hen misschien plannen hebben om dit vliegtuig te kapen? Wie ziet er verdacht uit? Wie zou een terrorist kunnen zijn?