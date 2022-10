’Stel verhoging tabaksaccijns een jaar uit’

Als het aan de regering ligt, wordt volgend jaar de accijns op sigaretten meer dan een euro per pakje verhoogd en op shag zelfs met meer dan 2,50 euro. Daar komt de btw nog bij. In 2024 worden de accijnzen met nog eens dezelfde bedragen verhoogd.

Door deze historisch ongekende verhogingen worden de reeds bestaande prijsverschillen met onze buurlanden fors groter. Rokers zullen daardoor nog meer rookwaren over de grens of in het illegale circuit kopen.

Wij betwisten niet dat accijnsverhogingen het aantal rokers kunnen terugdringen. Echter, indien de prijsverschillen met onze buurlanden nóg verder toenemen terwijl daarnaast goedkope rookwaren in het illegale circuit breed beschikbaar zijn, schieten accijnsverhogingen hun doel voorbij.

Het kabinet wil de verkoop van rookwaren in supermarkten in 2024 verbieden. Rokers kunnen dan alleen nog terecht bij tabakszaken en tankstations. Wij pleiten ervoor de accijnsverhogingen in 2024 te laten ingaan. Zo wordt voorkomen dat rokers de grens worden overgejaagd, kan de winkelier zijn hoofd boven water houden en wordt de inflatie niet verder aangewakkerd.

Jos Zuijdwijk,

voorzitter NSO Retail