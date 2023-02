’Doorstromen moeilijk gemaakt’

Geen supergrote maar wel goed onderhouden woning met 3 slaapkamers en een zolder. Geadviseerd wordt ouderen door te laten stromen om plaats te maken voor een gezin met kinderen. Echter wat gebeurt er in mijn buurt, alle huurwoningen die leeg komen te staan worden verkocht. Tevens vraag ik mij af als deze al in de verhuur zouden komen of het dan nog een sociale huurwoning zou zijn.

Algemeen is bekend dat van alle woningen die leeg komen te staan een zeer kleine renovatie wordt uitgevoerd zodat de huur flink kan worden verhoogd. Ik ken diverse buren in dezelfde situatie als ik. Dus 1 persoon in een eengezinswoning. Echter ook voor ons is het zeer moeilijk om een aanvaardbare, betaalbare, kleinere woning te vinden. Dus blijven we zitten waar we zitten. Kunnen we de trap niet meer op dat is een stoeltjeslift zo geïnstalleerd. U kunt zicht wel voorstellen dat de noodzaak om te verhuizen dan ontbreekt. Ik laat immers geen sociale huurwoning achter.

Mevr. T. de Rijber