’Nog meer geld uit economie persen’

We gaan veel goedkoop geld lenen om meer omzet uit de economie te persen. Die extra inkomsten zouden ons land in de race houden in de mondiale wedloop naar groei, meer en groter. Voor wie we dat moeten doen?

Voor de gerechtvaardigde eis van de leraren om behoorlijk te worden beloond voor hun werk? Voor de middenklasse, die al jaren geen cent meer uit onze bloeiende economie mocht ontvangen? Voor de laagstbetaalden, die inmiddels een schuldenlast dragen waarin alle extra’s onmiddellijk verdampen?

Wat ’we’ ermee winnen gaat naar de multinationals, die elke belastingaanslag met goedkeuring van de overheid weten te ontwijken. De winst gaat naar de internationale aandeelhouders en verdwijnt onmiddellijk uit ons land.

De vermogende Nederlanders juichen dit neoliberale initiatief van harte toe. Ze laten Nederland maar al te graag in de waan dat het in ons aller belang zou zijn.

Frits Hendrik Emmerik, Den Haag