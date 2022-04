Uitslag Stelling: ’Zelfvoorzienend worden’

In een campagne roept het kabinet op om maximaal 5 minuten te douchen en de thermostaat thuis en op kantoor op maximaal 19 graden te zetten om energie te besparen nu er een gascrisis in Europa dreigt. De meesten ergeren zich aan dit advies: „Mijn kachel staat al tijden op 17 graden, ik denk niet dat het kabinet zich ervan bewust is hoeveel mensen er altijd al in de kou zitten.” De thermostaat überhaupt op 19 graden zetten is voor veel mensen al niet meer te betalen, wordt er gezegd. Een stemmer is het zuinige leven al lang gewend: „Mijn verwarming staat al tientallen jaren niet hoger dan 17 graden. Douchen doe ik twee keer per week, waarom zou je überhaupt elke dag douchen?”. Een ander denkt hier net zo over: „Gezonde, fitte mensen kunnen prima met een lagere temperatuur in huis leven. Korter douchen en die ene dikke trui aan, als we dit allemaal doen, scheelt een hoop! Mensen zijn verwend, gemakzuchtig, een beetje weerstand kweken is goed voor ze.”

Hoewel de meerderheid ook wel vindt dat we zuiniger om moeten gaan met gas, water en elektriciteit, denken de meesten niet dat de overheidscampagne voor meer bewustwording zal zorgen als het gaat om energiebesparing. Een stemmer zegt hierover: „De gewone huishoudens gaan al heel zuinig met energie om vanwege de hoge kosten, maar degenen die geen geldgebrek hebben zullen er geen moment aan denken om zuiniger te stoken.”

Het kabinet komt met besparingsadviezen en goedkope leningen voor mensen die hun huis beter willen isoleren. Amper een derde van de stemmers denkt dat mensen hierdoor eerder hun huis zullen laten isoleren. Wel zegt 39 procent zelf recentelijk energiebesparende maatregelen te hebben getroffen in de eigen woning. Een deelnemer vertelt: „Ik heb toevallig begin vorig jaar het dak geïsoleerd vanuit de buitenkant, dan heb je het meeste resultaat. Het kost meer maar dan heb je het totale dak geïsoleerd. Ook heb ik extra dubbel glas bevestigd.” Voor bijna evenveel stemmers was geldgebrek de reden om dit niet te doen. Anderen klagen over de levertijden: „Ik wil mijn woning verduurzamen en zou graag een warmtepomp willen, maar er is eenvoudigweg niet aan te komen, nu bestellen en in ongeveer 2023 te leveren.”

Veel stemmers ergeren zich aan de manier waarop Nederland met de eigen grondstoffen om gaat. „Onze regering heeft het Groninger gas verkwanseld. Voor een paar luttele centen ging het Europa door en nu moeten wij bezuinigen. Ze moeten de hoge belastingen er maar vanaf halen. Mensen met minder geld zitten nu in de kou”, zegt een stemmer. Iemand anders foetert: „Ik ga echt niet met een winterjas in de kou zitten. Er kan genoeg gas uit de Noordzee worden opgepompt.” Velen zijn het hiermee eens en stellen dat Nederland snel ’zelfvoorzienend’ moet worden. „We moeten zorgen dat we zo snel mogelijk onafhankelijk van Rusland zijn en de gruweldaden niet meer financieren.” Dus: „Draai de Groningse gaskraan open, dan kunnen we zeker nog jaren er warmpjes bij zitten. En bouw kerncentrales voor de toekomst.”