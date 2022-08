Brief 1 ’Draagvlak voor asielopvang weg’

Aan de ongebreidelde instroom wordt niets gedaan ondanks jarenlange waarschuwingen dat het zou misgaan. Als het échte vluchtelingen waeren dan zou de instroom misschien beduidend minder en wellicht te overzien zijn. De screening laat duidelijk te wensen over waardoor bijna iedereen die zich meldt opgevangen wordt en van alles in het vooruitzicht wordt gesteld. En afgewezenen kunnen soms niet uitgezet wqorden of verdwijnen in de illegaliteit.

Het is bijzonder aantrekkelijk om naar Nederland te vertrekken. De ’overlast’ van het falende asielbeleid van de kabinetten Rutte wordt schaamteloos over de schutting van de burger, veelal in de provincie, gegooid. Dat deze in verzet komt, staat buiten kijf.

André Leijten, Marknesse

