’Kracht van een handgranaat’

Laten we wel wezen, lawinepijlen en al dat soort raketten, kanonslagen en vuurwerkbommen zijn zware explosieven en moeten onder de vuurwapenwet vallen bij een hogere hoeveelheid kruit dan toegestaan. Dit soort vuurwerk heeft de kracht en kan het effect hebben van een handgranaat en die zijn voor de gewone burger verboden wapenbezit. Dus wat is er zo moeilijk aan om dit aan te pakken, moet daar weer drie jaar over vergaderd worden? Aanpakken deze criminelen, het voorhanden hebben moet voldoende zijn om hen een maand of wat op te bergen.

R. v/d Broek,

Amstelveen