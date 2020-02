’Hoeveel subsidie voor Shell?’

Er wordt begonnen met 3 gigawatt (GW), waarvoor een fors stuk zee volgebouwd wordt. Klein puntje van aandacht, omzetten naar waterstof is 70% efficiënt, en er weer elektriciteit van maken is 50% efficiënt. Van die 3GW blijft maar 1 GW over. Als het waait. Daar draait de BV Nederland niet op. In dezelfde Eemshaven staat een gloednieuwe centrale die betrouwbaar 1.5 GW levert, op een oppervlak van een paar voetbalvelden. Zijn we niet een tikkie doorgeslagen? Vraagt niemand zich af hoeveel subsidie Shell met dit plan gaat ophalen?

Rob Turk, Hoevelaken