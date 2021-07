Stelling: Ruimtereizen miljardairs vooral pr-stunt

De Nederlandse tiener (18) Oliver Daemen vloog dinsdag met een raket o.a. samen met Amazonoprichter Jeff Bezos de ruimte in. Richard Branson (Virgin Galactic) reisde al eerder met een raket het heelal in. Gelooft u in een ‘hoger doel’ van deze ruimtereizen of ziet u het vooral als een wedstrijdje tussen miljardairs die willen laten zien waar hun bedrijven technisch toe in staat zijn?