’Actie voor duurzaam Nederland’

„Negatieve gevolgen voor de economie werden genoemd. We moeten vooral niet voorop lopen werd ook genoemd. Ik proef in zulke reacties een angst voor verandering en een angst om dingen te verliezen, nml. economische voorspoed. En dat is begrijpelijk. Ik ben ook bang voor verandering, maar veel meer voor de zeer snelle verandering van het klimaat dan voor negatieve gevolgen van het klimaatbeleid voor de economie. Ik ben eerder bang dat Nederland achterloopt, en dat dat in de toekomst economische groei en banen gaat kosten.

In Europa bungelt Nederland onderaan in veel duurzaamheidslijstjes. Wat betreft het percentage duurzame energie is Nederland hekkensluiter in Europa. De CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking (9 ton per jaar) is ruim boven het EU-gemiddelde van 6,5 ton per jaar. Denemarken en het VK zitten op 5,5 ton per jaar, dankzij actief duurzaam energie- en klimaatbeleid.”

Edith Molenbroek, Woerden