Corona: Rutte stelt verkeerde prioriteit

Nederland kent 2,3 miljoen mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Dat heet vergrijzing, wat een nare term is voor de zegen die ouder worden is. Dat ouder worden gaat niet zonder slag of stoot. Dat blijkt uit de grootste post in de zorgbegroting: die gaat niet naar ouderen, maar naar de geestelijke bijstand van de bevolking in het algemeen. Ofwel: we hebben legioenen psychologen en psychiaters nodig voordat we oud zijn. En als we oud zijn, dan hebben we al het vernuft van de wetenschap nodig om lichamelijk overeind te blijven. En dat lukt. Als je nu 65 jaar oud bent, heb je gemiddeld nog twintig jaar voor de boeg, wat een mooi vooruitzicht is.